素晴らしい価格 Tシャツ　ビートルズ　ラバーソウル　The Beatles Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

The Beatles Tシャツ

ビートルズの名盤ラバーソウルの総柄Tシャツです。

数回着用しましたが、着ないので出品します。

古着で購入し、多少の使用感はありますが、まだまだ着れます。

サイズ XL

肩幅53

着丈69

身幅55

袖丈20

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

ビートルズThe BeatlesラバーソウルアルバムかっこいいTシャツ総柄ジョンレノンポールマッカートニーエルビスプレスリークイーンフレディマーキュリーデヴィッドボウイマイケルジャクソンローリングストーンズ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

