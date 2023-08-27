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一流の品質 ★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト 電話台/ファックス台

商品の説明

北海道民芸家具 アンティーク　電話台
アンティーク家具 電話台 花柄 薔薇 チェスト 猫脚 トールペイント 手描き

★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
定価　約250,000円
アンティーク家具 電話台 花柄 薔薇 チェスト 猫脚 トールペイント 手描き

★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
北海道民芸家具とは日本屈指の家具ブランドで
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通称ホクミンと家具好きや、アンティーク好きの方から
★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
今もなお親しまれています。
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使えば使うほど北海道民芸らしいツヤや、
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あらゆる人から支持があるデザイン、
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家具に使用されている木材にもすごいこだわりがあり
★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
妥協されて作られた部分がない素晴らしい家具になります。
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★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
出品させて頂いてる商品はホクミンの電話台になります。
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出品にあたり、オイルの塗り直しなど
★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
メンテナンスさせて頂いております。
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目立った傷や、スレなどは多少ありますが
★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
個人的な意見としましては状態はいいとおもいます。
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あくまで個人の見解になりますのでご参考までに。
★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
引き出しの中が唯一、少し汚れの様な物ありますが
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中敷などを引いて頂ければ
★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
見えなくなりますので見栄えもいいかと思います。
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★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
こちらの商品は中古品になりますので
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ご理解のほどよろしくお願いします
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寸法　
★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
　　高さ　約80cm
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　　横幅　約42cm
★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト
　　奥行　約33cm あくまで素人採寸になります。
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検索用
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★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト

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北海道民芸家具 アンティーク　電話台定価　約250,000円北海道民芸家具とは日本屈指の家具ブランドで通称ホクミンと家具好きや、アンティーク好きの方から今もなお親しまれています。使えば使うほど北海道民芸らしいツヤや、あらゆる人から支持があるデザイン、家具に使用されている木材にもすごいこだわりがあり妥協されて作られた部分がない素晴らしい家具になります。出品させて頂いてる商品はホクミンの電話台になります。出品にあたり、オイルの塗り直しなどメンテナンスさせて頂いております。目立った傷や、スレなどは多少ありますが個人的な意見としましては状態はいいとおもいます。あくまで個人の見解になりますのでご参考までに。引き出しの中が唯一、少し汚れの様な物ありますが中敷などを引いて頂ければ見えなくなりますので見栄えもいいかと思います。こちらの商品は中古品になりますのでご理解のほどよろしくお願いします寸法　　　高さ　約80cm　　横幅　約42cm　　奥行　約33cm あくまで素人採寸になります。検索用中央家具　飛騨産業　松本民芸家具　北海道民芸　九州民芸　旭川家具　岩屋堂箪笥　カリモク　天童木工　マルニ木工　柏木工　モリシゲ　domani　ポラダ　Cassina B&B HALO アルフレックス　アクタス　秋田木工　大塚家具　ドレクセルヘイジ　マスターウォール　サルタレッリ　アメリカ家具　フランス家具　イタリア家具　北欧　北欧家具　イギリス家具　英国　欧州　ヨーロピアン　輸入家具

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商品の状態やや傷や汚れあり

一流の品質 ★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト 電話台/ファックス台

35分钟前

一流の品質 ★定価　約95000円★ 北海道民芸家具　電話台　飾り棚　チェスト 電話台/ファックス台

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出品者

a760cbb31

 1990

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a760cbb31
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☆定価 約95000円☆ 北海道民芸家具 電話台 飾り棚 チェスト 【着後

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