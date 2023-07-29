大人気新品 ルビーダイヤモンドプラチナ指輪 リング

681000円→581000円‼️値下げします

agete アガット ルビーリング 完売品



agete アガット 美品 K10ダイヤリング 9号

材質...プラチナ

e.m. イーエム 印台リング

装飾...ルビー、ダイヤモンド

TASAKI 田崎 ダイヤモンド K18 リング 指輪 15号 0.45ct



Tiffany ティファニー エルサペレッティ K18YGリング 約10号

とても綺麗なルビーで、脇石には天然ダイヤモンドが施された可愛らしいイメージの指輪です。透明感のある赤色をしてます。100万円ほどで購入しました。お箱は買った時のものです。

agete classic ルミナスリング☘︎8号



ゆうちゃん♡様専用✨ティファニー ✨Pt950 リング ミルグレイン 7.5号

色々な角度からのお写真やお値段のご希望がございましたらぜひコメント頂けたらと思います。よろしくお願いします。

Georg Jensen 554B 925S ジョージジェンセン 指輪 リング



【新品仕上げ済み】付属品完備 鑑定済み TIFFANY&CO ナローリング

#ルビー

ダイヤモンドリング K18 新品

#ダイヤモンド

（鑑定書付）Pt950/0.743ct ダイヤモンドリング

#プラチナ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

681000円→581000円‼️値下げします材質...プラチナ装飾...ルビー、ダイヤモンドとても綺麗なルビーで、脇石には天然ダイヤモンドが施された可愛らしいイメージの指輪です。透明感のある赤色をしてます。100万円ほどで購入しました。お箱は買った時のものです。色々な角度からのお写真やお値段のご希望がございましたらぜひコメント頂けたらと思います。よろしくお願いします。#ルビー#ダイヤモンド#プラチナ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

送料込★匿名配送【新品】【festaria】ダイヤモンド プラチナ リング 9号BVLGARI ブルガリ Pt950 ダイヤモンド フェディ リング プラチナ