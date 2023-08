2022年春の NIKE AIR JORDAN 5 RETRO エアジョーダン 5 レトロ スニーカー

NIKE ナイキ AIR JORDAN 5 RETRO エアジョーダン 5 レトロ

型番:136027-602

サイズ:29.5cm

カラー:UNIVERSITY RED/BLACK

付属品:写っているものが全てです。

写真の写りやモニターによって色味が違って見える可能性があります。

古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。

値下げに関してはプロフィールに記載しておりますのでご参照ください。

取り置き、専用、着画はお断りしております。

ソール接着部分に僅かに剥がれがあります。

スレや汚れ、シワ、毛やほこりなどの付着、ソールのすり減りなどがあります。

使用感はございますが、まだまだご使用していただけると思います。

中古品であることをご理解いただける方に。

サ0512-14

#shii_ta05

2400030815267

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

