カラー···ネイビー

22ss SAINT MICHAEL セントマイケル BLESSING キャップ

形···ベースボール

希少Vintage ヴィンテージのNewera キャップになります。

90年代後半から2000年代初頭に製造されたモデルで、現状この年代のニューエラキャップ自体流通が少ないですが、こちらはヤンキースの伝説の選手であり、キャプテンの愛称でもお馴染みのデレク・ジーターモデルになります。

サイドの刺繍に永久欠番、背番号2番の刺繍もあり、バックには今では希少なネイビー×レッド×ホワイトのバッターマンロゴもあります。

カラーは定番のネイビー×ホワイトです。

ツバ裏は人気のグレー、サイズもゴールデンサイズの7 1/2になります。

この年代のneweraは100%ウールで作られております。

出品に辺り、専門クリーニング業者にてクリーニング済みになります。

状態としては、やはり年代物なので内側の変色や全体的なヘタリはありますが、表部分に目立つ様なシワ等は無く、古着や希少性にご理解ある方であれば納得頂けるクオリティかと思います。

●NYのロゴ、全体的な色のくすみに加えて、一部分に若干の変色が見受けられます。

間近で良く見て分かる程度なので、気にならないとは思います。

●内側、おでこに当たる部分、ツバ裏部も汚れがあります。

元からですが、ツバは柔らかいです。

以上を踏まえ、ヴィンテージ物、古着にご理解の上ご検討、ご購入お願い致します。

気になる点はどんどん質問ください。

#YANKEES

#メジャーリーグ

#ベースボール

#野球

#アメリカ

#USA

オールスター

99年

newera

ニューエラ

ヤンキース

ny

ドジャース

la

ロサンゼルス

MLB

メジャーリーグ

ストリート系

メンズライク

オーバーサイズ

ビッグシルエット

supreme

シュプリーム

stussy

ステューシー

xlarge

エクストララージ

keboz

ケボス

travis

好きな方いかがでしょうか?

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

