独創的 schott レザーtシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

schottの半袖レザーになります。

サイズはM

着丈 61センチ

身幅 50センチ

袖丈 22センチ

肩幅 43センチ

※右脇に小さな火傷があります。

あくまでused品になりますのでご理解のほどよろしくお願いします。

気になる点は必ずご確認ください。

ご返答いたします。

購入後の個人的なクレームはお受けできません。

真摯にご対応していただける方のみ検討お願いいたします。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ショット 商品の状態 やや傷や汚れあり

