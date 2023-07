【即決◎早い者勝ち! 20時間以内配送】

プロフィール必読 2つ以上購入で5%OFF!

値段交渉中でも即決を優先いたします。

色:ホワイト

生地:nylon100%

f⭐︎様専用になります‼️



状態:傷、スレ、破れ無し

90年白タグのナイキになります。背面のビックロゴがカッコ良いです。ハイネックに作られておりとても暖かいです。フードも取り外し式可能になっています。スノーカモパンツともとても相性の良いアイテムになっています。テックが好きな方にもぜひ。

◆ サイズ ◆(着用者:170cm 普通体型)

SIZE:(XL)

肩幅 63cm

身幅 66cm

袖丈 60cm

着丈 80cm

#s_shop

#メンズ #古着 #ヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

