爆売り！ 希少＊ゴッドセレクションXXX＊三浦翔平着用＊パーカー パーカー

ゴッドセレクショントリプルエックス

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GOD SELECTION XXX

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・色：ブラック

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・サイズ表記： L

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・素材： 綿100%

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・状態： 目立った傷汚れなし

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サイズ詳細 （単位：cm）

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平置き採寸

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着丈：66

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身幅：60

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裄丈：61

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若干の誤差はご容赦ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 未使用に近い

ゴッドセレクショントリプルエックスGOD SELECTION XXX・色：ブラック・サイズ表記： L・素材： 綿100%・状態： 目立った傷汚れなしサイズ詳細 （単位：cm）平置き採寸着丈：66身幅：60肩幅：50裄丈：61若干の誤差はご容赦ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 未使用に近い

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