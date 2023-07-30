お知らせ ログイン 会員登録 出品
パーティを彩るご馳走や ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W 電動歯ブラシ

商品の説明

新品未開封
ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W
ブラウン BRAUN 電動歯ブラシ
フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー
iOM92B22ACBKW iO9 ブラックオニキス
フィリップスソニッケアー　HX6552/76

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン
【スペック】
電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き
●型式：IOM92B22ACBKW
ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W
●JANコード：4987176152800
フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー
本体サイズ（高さ×幅×奥行）：183×30×30mm(本体)
フィリップスソニッケアー　HX6552/76
本体重量：約132 g
フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン
磨き方式：回転式
電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き
搭載モード：標準クリーン・しっかりクリーン・やわらかクリーン・超やわらかクリーン・歯ぐきケア・ホワイトニング・舌クリーニング
ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W
使用可能時間：48分
フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー
充電時間：3時間
フィリップスソニッケアー　HX6552/76
充電残量表示：有
フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン
スマホアプリ対応：対応
電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き
ブラシ交換お知らせ：有
ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W
本体丸洗い：丸洗い不可
フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー
対応電圧：AC100V-240V
フィリップスソニッケアー　HX6552/76
付属品：マグネティックチャージャー（マルチ電圧対応）、充電機能付きトラベルケース、トラベル替ブラシホルダー、替ブラシ2本

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン

商品の情報

商品の状態新品、未使用

電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き
新品未開封ブラウン BRAUN 電動歯ブラシiOM92B22ACBKW iO9 ブラックオニキス【スペック】●型式：IOM92B22ACBKW●JANコード：4987176152800本体サイズ（高さ×幅×奥行）：183×30×30mm(本体)本体重量：約132 g磨き方式：回転式搭載モード：標準クリーン・しっかりクリーン・やわらかクリーン・超やわらかクリーン・歯ぐきケア・ホワイトニング・舌クリーニング使用可能時間：48分充電時間：3時間充電残量表示：有スマホアプリ対応：対応ブラシ交換お知らせ：有本体丸洗い：丸洗い不可対応電圧：AC100V-240V付属品：マグネティックチャージャー（マルチ電圧対応）、充電機能付きトラベルケース、トラベル替ブラシホルダー、替ブラシ2本

商品の情報

商品の状態新品、未使用

パーティを彩るご馳走や ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W 電動歯ブラシ

26分钟前

パーティを彩るご馳走や ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W 電動歯ブラシ

¥29,999 ¥16,799

(税込) 送料込み
6
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

35f4068b4c9

 1391

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

35f4068b4c9
パーティを彩るご馳走や ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W 電動歯ブラシ パーティを彩るご馳走や ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W 電動歯ブラシ

ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W の通販 ar

ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W の通販 ar


日本製・綿100% ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC

日本製・綿100% ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC


日本製・綿100% ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC

日本製・綿100% ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC


日本製・綿100% ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC

日本製・綿100% ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC


日本製・綿100% ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC

日本製・綿100% ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC


変革のパワーを授ける・願望成就 ブラウン オーラルB iO9 ブラック

変革のパワーを授ける・願望成就 ブラウン オーラルB iO9 ブラック


電動歯ブラシ ブラウン オーラルB 公式ストア iO9 ブラックオニキス Braun Oral-B 本体 充電式 回転式 正規品 歯垢除去 歯磨き 大人 携帯 :io9-p:オーラルB by ブラウン公式 - 通販 - Yahoo!ショッピング

電動歯ブラシ ブラウン オーラルB 公式ストア iO9 ブラックオニキス Braun Oral-B 本体 充電式 回転式 正規品 歯垢除去 歯磨き 大人 携帯 :io9-p:オーラルB by ブラウン公式 - 通販 - Yahoo!ショッピング

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. パーティを彩るご馳走や ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W 電動歯ブラシ
© www.inba.net, Inc.