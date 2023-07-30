パーティを彩るご馳走や ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W 電動歯ブラシ

新品未開封

ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W

ブラウン BRAUN 電動歯ブラシ

フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー

iOM92B22ACBKW iO9 ブラックオニキス

フィリップスソニッケアー HX6552/76



フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン

【スペック】

電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き

●型式：IOM92B22ACBKW

ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W

●JANコード：4987176152800

フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー

本体サイズ（高さ×幅×奥行）：183×30×30mm(本体)

フィリップスソニッケアー HX6552/76

本体重量：約132 g

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン

磨き方式：回転式

電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き

搭載モード：標準クリーン・しっかりクリーン・やわらかクリーン・超やわらかクリーン・歯ぐきケア・ホワイトニング・舌クリーニング

ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W

使用可能時間：48分

フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー

充電時間：3時間

フィリップスソニッケアー HX6552/76

充電残量表示：有

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン

スマホアプリ対応：対応

電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き

ブラシ交換お知らせ：有

ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W

本体丸洗い：丸洗い不可

フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー

対応電圧：AC100V-240V

フィリップスソニッケアー HX6552/76

付属品：マグネティックチャージャー（マルチ電圧対応）、充電機能付きトラベルケース、トラベル替ブラシホルダー、替ブラシ2本

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未開封ブラウン BRAUN 電動歯ブラシiOM92B22ACBKW iO9 ブラックオニキス【スペック】●型式：IOM92B22ACBKW●JANコード：4987176152800本体サイズ（高さ×幅×奥行）：183×30×30mm(本体)本体重量：約132 g磨き方式：回転式搭載モード：標準クリーン・しっかりクリーン・やわらかクリーン・超やわらかクリーン・歯ぐきケア・ホワイトニング・舌クリーニング使用可能時間：48分充電時間：3時間充電残量表示：有スマホアプリ対応：対応ブラシ交換お知らせ：有本体丸洗い：丸洗い不可対応電圧：AC100V-240V付属品：マグネティックチャージャー（マルチ電圧対応）、充電機能付きトラベルケース、トラベル替ブラシホルダー、替ブラシ2本

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き