パーティを彩るご馳走や ブラウン　オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W 電動歯ブラシ

新品未開封
ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W
ブラウン BRAUN 電動歯ブラシ
フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー
iOM92B22ACBKW iO9 ブラックオニキス
フィリップスソニッケアー HX6552/76
フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン
【スペック】
電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き
●型式：IOM92B22ACBKW
ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W
●JANコード：4987176152800
フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー
本体サイズ（高さ×幅×奥行）：183×30×30mm(本体)
フィリップスソニッケアー HX6552/76
本体重量：約132 g
フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン
磨き方式：回転式
電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き
搭載モード：標準クリーン・しっかりクリーン・やわらかクリーン・超やわらかクリーン・歯ぐきケア・ホワイトニング・舌クリーニング
ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W
使用可能時間：48分
フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー
充電時間：3時間
フィリップスソニッケアー HX6552/76
充電残量表示：有
フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン
スマホアプリ対応：対応
電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き
ブラシ交換お知らせ：有
ブラウン オーラルB iO9 ブラックオキニスiOM9.2B2.2AC BK-W
本体丸洗い：丸洗い不可
フィリップス ソニッケアー 9900 プレステージ ミッドナイトブルー
対応電圧：AC100V-240V
フィリップスソニッケアー HX6552/76
付属品：マグネティックチャージャー（マルチ電圧対応）、充電機能付きトラベルケース、トラベル替ブラシホルダー、替ブラシ2本
フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン
電動歯ブラシ 【ちょうま専用様】音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き
新品未開封ブラウン BRAUN 電動歯ブラシiOM92B22ACBKW iO9 ブラックオニキス【スペック】●型式：IOM92B22ACBKW●JANコード：4987176152800本体サイズ（高さ×幅×奥行）：183×30×30mm(本体)本体重量：約132 g磨き方式：回転式搭載モード：標準クリーン・しっかりクリーン・やわらかクリーン・超やわらかクリーン・歯ぐきケア・ホワイトニング・舌クリーニング使用可能時間：48分充電時間：3時間充電残量表示：有スマホアプリ対応：対応ブラシ交換お知らせ：有本体丸洗い：丸洗い不可対応電圧：AC100V-240V付属品：マグネティックチャージャー（マルチ電圧対応）、充電機能付きトラベルケース、トラベル替ブラシホルダー、替ブラシ2本