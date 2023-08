100%正規品 CHRISTロゴ 【PHATRNK✙ふぁっとらんく】 ロンT 黒 M Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

■□■□■□■□■□■□■□■□■□

YOKE MESHED KNIT CREWNECK ヨーク メッシュニット

・新品 未開封

└正規店からの購入証跡あります

・即日発送をお約束します

・お互いの顔が見えない売買だからこそ、気持ちよく取引が出来るよう丁寧な対応を心掛けております

《CHRIST BACK LOGO L/S TEE》

●サイズ···M

●カラー···黒/ブラック

【SIZE】

着丈(cm) S/66.0 M/70.0 L/74.0 XL/78.0

身幅(cm) S/51.0 M/54.0 L/57.0 XL/60.0

肩幅(cm) S/46.0 M/49.0 L/52.0 XL/56.0

袖丈(cm) S/60.0 M/61.0 L/62.0 XL/64.0

RIZINで活躍されている萩原京平選手やブレイキングダウンで活躍されていた後藤祐樹さんも愛用中のブランド、【ファットランク】の大人気 キリストロゴ ロンTです!(^^)

★ロンTをお探しの方は下記をクリック下さい

#ロンT_鶴

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

