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から厳選した 美品 ルイヴィトン iphone XS MAX ピンク iphone11も可能 モバイルケース/カバー

商品の説明

カラー···ピンク
ルイヴィトン モノグラム iphone13Pro ケース
端末・機種···iPhone
極美品箱付き✨グッチ　iPhone11Proケース　PVCレザー　GGスプリーム
ケース種類···手帳型ケース
小訳 MiuMiu MADRAS アイフォン11 ケース カバー 5ZH114

ヴィヴィアンウエストウッド　アーサースマホケース
こちらは、ルイヴィトンの手帳型のケースにになります。色はローズプードルです。
【GUCCI】グッチ フローラルプリント iPhoneXS MAXケース
iphoneXS MAX用ですが、私はiphone11で使用していました。透明のカバーをレンズ部分に当てて付けて使っていました。粘着力はまだまだあるので、カバーを付けたまま発送させて頂きます。11で使用される方はこのまま使って下さい。またiphoneXRも大きさが同じなので、使って頂けるかと思います。
《値下げ可能》ルイヴィトン iPhone14Pro ケース

ルイヴィトン　iPhone X/Xs トランクケース
全体的に美品ですが、画像最後にありますように少し剥がれ？かけの部分が1ヶ所あります。神経質な方は御遠慮くださいm(_ _)mあまり気にならないかと思います。
ヴィヴィアンウエストウッド　iPhoneケース　ショルダー　黒

Dior ディオール　iPhone14pro case ケース
定価54450円の商品になります。
美品 ルイヴィトン iphone XS MAX ピンク iphone11も可能

シャネル　本物　iPhone4 ケース ピンク
付属品は、保存用布袋になります。
☆訳あり価格☆Dior iPhone12/12Pro対応 スマホケース12125

【廃盤レア】LOUIS VUITTON正規品スマホリング シルバー超美品
販売に迷いがある為、途中で出品取り消すかもしれないので、気になる方は、お早めのご購入お待ちしてます。
ルイヴィトン モノグラム iphone13Pro ケース

極美品箱付き✨グッチ　iPhone11Proケース　PVCレザー　GGスプリーム
発送は、メルカリ便発送を予定しています。
小訳 MiuMiu MADRAS アイフォン11 ケース カバー 5ZH114
自己紹介をご覧になってから、ご購入お待ちしています。

ヴィヴィアンウエストウッド　アーサースマホケース

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態目立った傷や汚れなし

【GUCCI】グッチ フローラルプリント iPhoneXS MAXケース

《値下げ可能》ルイヴィトン iPhone14Pro ケース

ルイヴィトン　iPhone X/Xs トランクケース

ヴィヴィアンウエストウッド　iPhoneケース　ショルダー　黒

Dior ディオール　iPhone14pro case ケース
カラー···ピンク端末・機種···iPhoneケース種類···手帳型ケースこちらは、ルイヴィトンの手帳型のケースにになります。色はローズプードルです。iphoneXS MAX用ですが、私はiphone11で使用していました。透明のカバーをレンズ部分に当てて付けて使っていました。粘着力はまだまだあるので、カバーを付けたまま発送させて頂きます。11で使用される方はこのまま使って下さい。またiphoneXRも大きさが同じなので、使って頂けるかと思います。全体的に美品ですが、画像最後にありますように少し剥がれ？かけの部分が1ヶ所あります。神経質な方は御遠慮くださいm(_ _)mあまり気にならないかと思います。定価54450円の商品になります。付属品は、保存用布袋になります。販売に迷いがある為、途中で出品取り消すかもしれないので、気になる方は、お早めのご購入お待ちしてます。発送は、メルカリ便発送を予定しています。自己紹介をご覧になってから、ご購入お待ちしています。

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態目立った傷や汚れなし

から厳選した 美品 ルイヴィトン iphone XS MAX ピンク iphone11も可能 モバイルケース/カバー

54分钟前

から厳選した 美品 ルイヴィトン iphone XS MAX ピンク iphone11も可能 モバイルケース/カバー

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

b96c1776f5

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本人確認済
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コメント (12)

b96c1776f5
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