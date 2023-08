超人気の 大橋和也 なにわ男子 グッズ セット 12点 アイドル

・初心LOVE アイランドストア限定盤

・アオハル うちわ

・エロハン

・キンブレ

・アオハル ペンライト

・初心LOVE ちびぬい

・ちびぬい

・サンリオ クリップマスコット

・なにわのにわ アクスタ

・アオハル 生徒手帳 学生証

・Mステ×ジャニーズJrスペシャルライブ DVD

・関ジュ 夢の関西アイランド2020 DVD

初心LOVEアイランドストア限定版は1度開封済みで、CDも1度再生済みです。写真4枚目のように外箱には少し凹みがありますが、中身は綺麗です。

アオハルうちはは3枚目のように凹み、傷が少しありますが気にならない程度です。外袋は捨ててしまったため、付きません。

エロハンは未開封ですが、袋に折れがございます。

キンブレは購入後保管していたので、未開封です。

アオハルペンライトは開封済みで何度かライトもつけています。開封済みのため、袋の粘着力は落ちてしまっています。

初心LOVEちびぬいは、購入後保管していたので、未開封です。

ちびぬいは開封済みで、袋の粘着力が落ちてしまっていますが、中身は綺麗です。顔のなどにかなり個体差がある商品だと思うのですが、こちらの商品は可愛い顔をしている方だと思います!

サンリオクリップマスコットは購入後保管していたので、未開封です。

なにわのにわアクスタは購入後保管していたので、未開封です。

アオハル生徒手帳学生証は開封済みですが、状態は良いです。メンバー全員揃っています。

Mステ×ジャニーズJrスペシャルライブ DVDは写真5枚目のように外箱に凹みがございますが、中身は綺麗です。2回程再生済みです。

関ジュ 夢の関西アイランド2020 DVDは1回程再生済みです。

初期のグッズや今では手に入らないグッズなので、かなりレアだと思います!

セットで売りきってしまいたいので、バラでの販売はできません。

素人の保管のため神経質な方は御遠慮ください!

お値下げ可能です。

購入の際は必ずコメントをお願いします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

