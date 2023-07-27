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【使い勝手の良い】 【reimichan様専用】 ビデオカメラ

商品の説明

購入後5〜6回程使用しましたが
超小型産業用カメラ IDS uEye XS + 三脚アダプター
使う事がほぼ無い為出品いたします。
GWセール panasonic パナソニック ビデオカメラHC-V480MS
目立った傷や汚れは特にありません。
cocobibi様

新品 未开GoPro HERO11 BLACK CHDHX-111-FW
【付属品】
9811 未使用 パナソニック デジタルビデオカメラ HX-DC2　SDカード付
付属品は写真のものが全てです。
DJI オズモポケット2+純正ワイヤレスモジュール
・カメラ本体
vontage様専用 SANYO Xacti DMX-CG10(L)
・リチャージャブルバッテリーパック
ドローン HUBSAN ZINO MINI SE
・HDMIマイクロ端子ケーブル
Canon IVIS HF G20 フル装備品 豪華セット

ゴープロ8
取扱説明書は公式サイトよりご確認お願いいたします。
パナソニック　フルハイビジョンビデオカメラ　HC-V620M

SONY HDR-CX560V(T)

希少 パナソニック NV-GS400K MiniDVビデオカメラ 充電器 動作品
AVCHD: AVCHD Progressive
JVC エブリオ　ビデオカメラ　中古品
FULL HD対応有
【美品】SONY HDR-CX900 お値引中　専用品
WiFi: WiFi内蔵
RICOH THETA V 動作確認済みで問題ありません
color: WHITE
Panasonic パナソニック HC-W580M ピンク ビデオカメラ
ビデオ・フォーマット: メモリカード
Canon XA30 HDビデオカメラ　音声入力ユニット付き（中古品）
ビデオ・画質: AVCHD
【ピテクス様専用】GoPro5 HERO 5 Black
メモリカード対応種類: microSDXC
ほたる様専用　Vixen ポータブル赤道儀 星空雲台 ポラリエ WT
モニタ有
Gopro5 session 本体/SD（16GB）,レンズ保護フィルム付き
光学ズームクラス別2: 24倍以上
Gopro Hero10 Black
内蔵メモリ有
GoPro HERO11 Black CHDHX-111-FWウェアラブルカメラ
動画圧縮方式: MPEG4
GoPro BLACK GoPro HERO 10 スターターキット
動画有効画素数・クラス別: 200〜299万画素
Insta360ONE R コア＆4k広角モジュールセット
形状: 横型
DJI POCKET 2 creator combo 小型ジンバルカメラ
手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式
GoPro HERO 8
撮像素子種類: CMOS
ダイビングマリンレジャーiPhone6s＋iPhone6s専用ハウジングセット
静止画有効画素数・クラス別: 151〜250万画素
Panasonic HC-V480MS-W　デジタルハイビジョンカメラ
18年製

SONY GV-UX7　8ミリビデオカセットレコーダー

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

DJI Osmo Pocket 3軸ジンバル4Kカメラ

動作良好 ソニー DCR-TRV9 MiniDV ビデオカメラ ダビングに最適
購入後5〜6回程使用しましたが使う事がほぼ無い為出品いたします。目立った傷や汚れは特にありません。【付属品】付属品は写真のものが全てです。・カメラ本体・リチャージャブルバッテリーパック・HDMIマイクロ端子ケーブル取扱説明書は公式サイトよりご確認お願いいたします。AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有WiFi: WiFi内蔵color: WHITEビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDメモリカード対応種類: microSDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 24倍以上内蔵メモリ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 200〜299万画素形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS静止画有効画素数・クラス別: 151〜250万画素18年製

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【使い勝手の良い】 【reimichan様専用】 ビデオカメラ

1分钟前

【使い勝手の良い】 【reimichan様専用】 ビデオカメラ

¥41,000 ¥22,550

(税込) 送料込み
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624dacb8bb4a

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コメント (10)

624dacb8bb4a
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