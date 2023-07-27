【使い勝手の良い】 【reimichan様専用】 ビデオカメラ

購入後5〜6回程使用しましたが

超小型産業用カメラ IDS uEye XS + 三脚アダプター

使う事がほぼ無い為出品いたします。

GWセール panasonic パナソニック ビデオカメラHC-V480MS

目立った傷や汚れは特にありません。

cocobibi様



新品 未开GoPro HERO11 BLACK CHDHX-111-FW

【付属品】

9811 未使用 パナソニック デジタルビデオカメラ HX-DC2 SDカード付

付属品は写真のものが全てです。

DJI オズモポケット2+純正ワイヤレスモジュール

・カメラ本体

vontage様専用 SANYO Xacti DMX-CG10(L)

・リチャージャブルバッテリーパック

ドローン HUBSAN ZINO MINI SE

・HDMIマイクロ端子ケーブル

Canon IVIS HF G20 フル装備品 豪華セット



ゴープロ8

取扱説明書は公式サイトよりご確認お願いいたします。

パナソニック フルハイビジョンビデオカメラ HC-V620M



SONY HDR-CX560V(T)



希少 パナソニック NV-GS400K MiniDVビデオカメラ 充電器 動作品

AVCHD: AVCHD Progressive

JVC エブリオ ビデオカメラ 中古品

FULL HD対応有

【美品】SONY HDR-CX900 お値引中 専用品

WiFi: WiFi内蔵

RICOH THETA V 動作確認済みで問題ありません

color: WHITE

Panasonic パナソニック HC-W580M ピンク ビデオカメラ

ビデオ・フォーマット: メモリカード

Canon XA30 HDビデオカメラ 音声入力ユニット付き（中古品）

ビデオ・画質: AVCHD

【ピテクス様専用】GoPro5 HERO 5 Black

メモリカード対応種類: microSDXC

ほたる様専用 Vixen ポータブル赤道儀 星空雲台 ポラリエ WT

モニタ有

Gopro5 session 本体/SD（16GB）,レンズ保護フィルム付き

光学ズームクラス別2: 24倍以上

Gopro Hero10 Black

内蔵メモリ有

GoPro HERO11 Black CHDHX-111-FWウェアラブルカメラ

動画圧縮方式: MPEG4

GoPro BLACK GoPro HERO 10 スターターキット

動画有効画素数・クラス別: 200〜299万画素

Insta360ONE R コア＆4k広角モジュールセット

形状: 横型

DJI POCKET 2 creator combo 小型ジンバルカメラ

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

GoPro HERO 8

撮像素子種類: CMOS

ダイビングマリンレジャーiPhone6s＋iPhone6s専用ハウジングセット

静止画有効画素数・クラス別: 151〜250万画素

Panasonic HC-V480MS-W デジタルハイビジョンカメラ

18年製

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

購入後5〜6回程使用しましたが使う事がほぼ無い為出品いたします。目立った傷や汚れは特にありません。【付属品】付属品は写真のものが全てです。・カメラ本体・リチャージャブルバッテリーパック・HDMIマイクロ端子ケーブル取扱説明書は公式サイトよりご確認お願いいたします。AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有WiFi: WiFi内蔵color: WHITEビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDメモリカード対応種類: microSDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 24倍以上内蔵メモリ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 200〜299万画素形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS静止画有効画素数・クラス別: 151〜250万画素18年製

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY GV-UX7 8ミリビデオカセットレコーダーDJI Osmo Pocket 3軸ジンバル4Kカメラ動作良好 ソニー DCR-TRV9 MiniDV ビデオカメラ ダビングに最適