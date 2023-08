最先端 スピードマスター50mm F0.95 Eマウント レンズ(ズーム)

ソニー Eマウント 中一光学 50mm f0.95

レンズはオールドレンズ含め20本あるため使用頻度は低めです。レンズに傷はありません。防湿庫で保管してます。

鏡胴やキャップには写真の通り使用感は多少あります。ヘリコイドの感覚は新品購入当初から変わりはありません。質問があればご連絡下さい。こちらを検討される方はこの0.95を求められている方かと思いますが描写は本当にトロントロンです!

付属品

ケース付き

前後キャップあり

商品スペック

最大径×全長φ67mm×87mm

フィルター径67mm

その他サイズ (H×W×D)全長:87mm

本体重量約720g

レンズ構成7群10枚(超高屈折率ガラスレンズ4枚、高屈折低分散ガラスレンズ1枚)

最小絞りF16

絞り羽根枚数9枚

焦点距離50mm(APS-C使用時、35mm判換算75mm相当)

最短撮影距離0.5m

最大撮影倍率0.1倍

基本情報

商品名カメラレンズ 50mm F0.95 M67 SPEEDMASTER ブラック [ソニーE /単焦点レンズ]

型番SPEEDMASTER09550M67F

メーカー中一光学

マウント···αEマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

焦点距離(ワイド側)···18mm~70mm未満

開放F値···~2.0未満

1番最後の写真は作例です

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ヂョンイー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

