新年の贈り物 ボイメン田村侑久サイン入り10周年記念腕時計 BOYSANDMEN FC限定 アイドル

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サイン確認と写真撮影のため外箱から出しましたが中のケースは未開封、未使用です。BOYS AND MEN 10周年の記念の時にICE watchとコラボした時のFC限定バージョンです。(FC限定が白色、通常が黒色でした)販売された時の公式サイトはこちらです。デザイン等見やすいのでよければご確認ください。https://jp.ice-watch.com/news/boys-and-men-ice-watch/・田村侑久サイン入り・定価19,325円(税込)#BOYSANDMEN#ボイメン#田村侑久#タムタム

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