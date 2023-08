★沢山の中からご覧いただき、ありがとうございます。

<商品説明>

乃木坂46トレーディングコレクション

まとめ売り(重複しているものもあります)

※お気に入りがございましたらコメントお願い致します。

バラ売り対応可能です。

※写真奥に写っているケースもおつけすることも可能です。

その際はゆうパケットプラスで発送となりますので、

送料分差額ご負担をお願いすることがあります。

お手続き前にコメントお願い致します。

★ケースに入れて保管しておりましたが、素人による保管ですので、ご理解頂ける方のみご検討お願いします。

★梱包材は、リサイクル品を使用することがありますので、ご了承下さい。

#乃木坂46 #トレカ #トレーディングカード #まとめ売り

#和田まあや #深川麻衣 #星野みなみ #畠中清羅 #橋本奈々未 #永島聖羅 #樋口日奈 #高山一実 #斎藤ちはる #伊藤寧々 #川村真洋 #松村沙友理 #斉藤優里 #桜井玲香 #市來玲奈 #秋元真夏 #生駒里奈 #西野七瀬 #能條愛未 #齋藤飛鳥 #川後陽菜 #若月佑美 #柏幸奈 #衛藤美彩 #井上小百合 #生田絵梨花 #中田花奈 #宮澤成良 #伊藤万理華 #白石麻衣

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

