お得セット 90s USA製　刺繍タグ　Champion チャンピオン　リバースウィーブ スウェット

商品説明☆

90s USA製 刺繍タグ Champion チャンピオン リバースウィーブ L ミシガン

ハーフジップ



色☆紺色

ネイビー

素材☆

綿90%

アクリル10%

サイズ☆表記L

実寸

平置き実寸cm☆

着丈66

肩幅47

身幅57

袖丈58

状態☆B

プリントにヒビ割れと剥がれあり

右脇付近に小穴あり

【SSS】新品

【SS】デッドストック

【S】使用感少なく、目立った傷や汚れなし

【A】多少使用感あり、目立った傷や汚れなし

【B】多少使用感あり、目立たない傷や汚れがあり

【C】使用感あり、部分的に目立つ傷や汚れあり

【D】かなり使用感あり、目立った傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品閲覧ありがとうございます。コメ無し即購入可能 フォロワーにのみ値下げ交渉の検討したり値引きします。フォロー大歓迎入金確認後24時間内発送☆プロフィールに値引きされるお得な情報あります。この商品の他にも最新のトレンド商品、80s 90s を含むヴィンテージや人気ある古着多数出品してます。スポーツ、ストリート、アメカジ、スケーター、B系 ヒップホップ付きな方もおすすめです。プロフィールから全出品商品閲覧可能です。商品説明☆90s USA製 刺繍タグ Champion チャンピオン リバースウィーブ L ミシガンビックサイズなので古着好き男子が着てもかっこいいし、古着好き女子がゆるだぼで着てもかわいくてオシャレです。男女問わずユニセックスに着用して頂けるかと思います。色☆紺色ネイビー素材☆綿90%アクリル10%サイズ☆表記L実寸平置き実寸cm☆着丈66肩幅47身幅57袖丈58状態☆Bプリントにヒビ割れと剥がれあり右脇付近に小穴あり 【SSS】新品【SS】デッドストック【S】使用感少なく、目立った傷や汚れなし【A】多少使用感あり、目立った傷や汚れなし【B】多少使用感あり、目立たない傷や汚れがあり【C】使用感あり、部分的に目立つ傷や汚れあり【D】かなり使用感あり、目立った傷や汚れあり注意☆目立った使用感、傷、汚れは商品説明の状態と写真で記載してます。古着なので独特の匂いのある商品もあります。多少の使用感、目立たない傷や汚れがある商品もありますけど御理解頂ける方のみ御購入下さい。

