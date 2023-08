クリスマスツリー特価！ Strangeway nyc 86 USA Tour Tee L/S Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

The SmithsとMorrisseyのグッズのコレクターであるアメリカ人のSean Samuelsonが、ヴィンテージのグラフィックやリリックを使ってSeanが自らデザインしたTシャツのブランド。

Seanと彼の妻がMorrisseyのコンサートに着ていくTシャツを自作したことから始まった。

SeanのオリジナルTシャツを見た友人たちから声がかかり、彼らの友人や知り合いやMorrisseyのファンへと広まり、ついにはウェブショップを誕生させることになった。

一枚一枚丁寧に、愛するアーティストへのリスペクトを込めて制作している。

サイズはXXL

数はかなり少なかったです。

着丈78cm, 身幅64cm 肩幅63cm

素人採寸になりますので多少の誤差はご理解ください。

未使用です。

#the_smiths #スミス #モリッシー

#britishrock #britishband #britishmusic #vintagetshirts

#morrissey

#jonnymarr

#UKrock

#strangewaysnyc

#バンt

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 新品、未使用

