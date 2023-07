安い割引 【別注】NIKE x BEAMS AIR MAX 1 PRM スニーカー

★商品

★サイズ:28.5cm

★カラー: ORANGE BLAZE

★新品未使用品

★付属品:替え紐

★購入先:BEAMS

新品未使用の商品で箱に入れて大切に保管しておりましたが、自宅長期保存の為、神経質な方はご購入お控え下さい。

箱はスレ等のダメージがあります。

★商品説明

ビジブルエアを初めて搭載したランニングシューズ「AIR MAX 1」は1987年に発売されました。ナイキ エアの容量を最大化するため、着地時に変形したエアバッグをサイド方向に逃がすという機能的アプローチから開発がスタート。デザインを手掛けたティンカー・ハットフィールドは、フランス・パリ4区にあるポンピドゥー・センターからデザインインスピレーションを受けたと言います。

BEAMSが手掛けたエクスクルーシブモデル

ナイキの名作ランニングシューズとして、1987年に誕生したAIR MAX 1

そのモデルをベースに使った"ビームス"限定モデルが発売される。アッパーは毛足の長いスウェードを使用。

アッパーのパーツを全てベージュで統一することで、洗練された雰囲気を演出。

ミッドソールは白、アウトソールはオレンジで彩色。シュータン裏とライニングには高級感あるレザーを使用。レギュラーラインにはない、ビームスならではのエッセンスを見事に落とし込んだ一足に仕上がっている。

トータル504足限定と希少なモデルとなっています。

メインカラー···ベージュ

人気モデル···NIKE エアマックス1

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···スエード

#nike

#ナイキ

#BEAMS

#ビームス

