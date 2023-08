※ホロウェイの旧タグで、中綿の入った古いナイロンジャケットです。当時ものらしい、ややキラキラしたナイロンの質感です。シカゴにある動物園のものです。とても素敵な動物園のようですね^ ^

※ホロウェイの旧タグで、中綿の入った古いナイロンジャケットです。当時ものらしい、ややキラキラしたナイロンの質感です。シカゴにある動物園のものです。とても素敵な動物園のようですね^ ^◾️サイズ XL◾️カラー ブラック ホワイト パープル 黒 白 紫◾️ブランド ホロウェイ Holloway◾️特徴Made in USA企業ワークビンテージ刺繍オーバーサイズビッグシルエット80年代【平置き実寸サイズ】着丈75身幅74肩幅 首元から袖先まで87袖丈【状態&傷や汚れ】◾️ B-------------------------------------------------◾️S 新品、新品に近い(タグ付き新品や、家での試着のみの品)◾️A 美品(着用感少なく、かなり状態の良いもの)◾️B 良好(目立った傷や汚れの無いもの)◾️C やや傷あり(写真やコメントでわかりやすく説明します) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜一点もののアメリカ古着を中心に、出品しております( ^ ^)/#チェコのお店フォローして頂くと300円割引させて頂きます。購入前にお声かけ下さい。カラー···パープル柄・デザイン···刺繍フード···フードなし襟···スタンドカラー季節感···春、秋、冬

