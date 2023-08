ご覧頂きありがとうございます!

管理番号 Y05239-30

【Condition】

未使用

写真をご覧ください

【Size】

誤差はご了承ください。公式サイトにて、詳細はご確認下さい。

縦(高さ):7 cm

横(幅) :11.5 cm

底幅(マチ):1 cm

【色】

レッド 赤

【付属品】

箱

【注意】

トルソー、アクリル台、ショッパー(紙袋)などは、付属しません。

【入手経路】

・正規店

・古物商許可証を取得者のみ参加できるブランドオークション

・鑑定士の営む店舗

など、全て真贋鑑定済みの商品です。

安心してお買い求めください。

【For Foreigners】

Please buy it now from forwarding service.

【梱包 発送】

資源保護の観点から、リサイクル梱包資材を使う場合がございます。

ひとつひとつ、心を込めて、親切丁寧に梱包し、安全にお届けすることをお約束いたします。

【返品】

到着後、1日以内のご連絡に限り、返品も可能です。

安心してご購入ください。

【商品クリーニング】

丁寧にクリーニングを施しております。

コメントお待ちしております。

よろしくお願いいたします

定期入れ

名刺入れ

レザー

レディース

女性

ロゴ型押し

上品なデザイン

目を惹くデザイン

高級感溢れる

洗練されたデザイン

華やかなカラー

目を惹くカラー

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 新品、未使用

