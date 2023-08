iPad 32GB 第8世代 出品です。バッテリー100%優秀。

ご覧いただきありがとうございます。即買い・無言購入OKですので質問がなければ購入前のコメント(購入確認)は特に不要です。お値下げ不可とさせて頂いております。

OS種類···iOS 16.⒋1

ストレージ容量···32GB

付属品…本体

✪ おまけ

充電ケーブル

充電コンセント

新品カバー

新品強化ガラスフィルムおつけします。

型番…A12429WI-Fi+Cellular モデルですがSIMは抜いているため

Wi-Fiモデルとしてお使い頂けます。

バッテリー:総充電回数1回

新品バッテリー交換済 、バッテリーライフ100%残っておりバッテリーの状態とても良好です。iPadのバッテリー最大容量はアプリを使用して計測した参考値です。

正常動作確認済みで動作に全く問題ありません。

充電:○

液晶/タッチパネル:○

各種ボタン:○

各種センサー:○

touchID(指紋認証):○

前後カメラ:○

スピーカー/マイク:○

Wi-Fi通信:○

Bluetooth:○

動作確認済み、アクティベーション解除済み

機能面、WIFI接続確認済み、WiFi設定後、すぐ使用You Tubeやhulu等も視聴可能です。

商品状態

外装:使用に伴う擦り傷あり。詳細は画像でご確認下さい。

液晶:ほぼ無傷の状態

自宅保管品でございますので、商品状態の感じ方には個人差があります。写真でご判断ください。中古品ですので細かい傷などはございます。ご理解願います。

中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。素人出品のですので神経質な方、中古に理解のない方は入札をお控え下さい。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

