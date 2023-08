2017年頃 購入された商品です

ディズニー英語 Sing Along



※保証書つきです。コピー品ではなく本物です。

※最新版とほぼ変わらないようです

※棚は大きすぎて邪魔になるため、お譲りいただく際にお断りしました。こちら、

商品のみの販売です。

※アメリカンワールドファミリーの英語教育システムキット(MTDSGA)になります。

※こちらでお譲りいただいたものの、初めの半年しか使用しなかった為、ほぼ新品状態です。

通常購入すると、80万くらいになります。

※写真の全てになります。写真や出品欄をしっかり確認の上購入お願い致します。

※シール類は使用したもの、未使用、未開封の物など色々ございます。ご理解、ご了承頂いた上で購入でお願い致します。

※プレイアロングのおもちゃ類は汚れも多数あり、

コロナ禍の影響を考え、欠品とさせて下さい。

※容器に一つだけ割れ目がはいってますが全て動作確認済みで音声や動画もうつります。画像をご確認ください

※返品、キャンセルはご遠慮くださいませ。

バラ売りは不可になります。

※他でも出品しているため、早くお申込みいただいた方を優先させていただきます。ご了承ください。

