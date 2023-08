BTS - SUGA ユンギ

AgustD Tour D-DAY in JAPAN

・6/4配布 入場特典 マスク

・FC会員限定 トレカ

マスクは新品未開封未使用品です

トレカは折れ曲がらないよう保管しスリーブにいれてあります!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

