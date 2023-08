気質アップ タグ付 1 COCOON SHORT DOWN COAT コクーンダウン ダウンジャケット

閲覧ありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クラネ 商品の状態 未使用に近い

閲覧ありがとうございます。1度着用しましたが美品です。サイズは1、カラーはブラウンです。発送時タグもお付けします。喫煙者はいません。動物は飼っておりません。自宅保管をご理解の上、神経質な方はご遠慮ください。配送は小さく畳んで梱包致します。ご質問ありましたらお問い合わせ下さい☺︎〈素材〉 透け感 :なし伸縮性 :なし裏地 :あり 〈デザイン〉 ・ステッチを極力なくしダウンパックが表に響かない様モードに仕上げ、どの角度から見ても可愛いコクーンシルエットがポイント・衿やフロントのダウン量を調節することで着膨れせずに、バランスの取りやすいショート丈で幅広い方に着用可能・ラペルを閉じると首元まで暖かく、印象を変えられるデザインもポイント・SNOW PUREと呼ばれる、食用として使われる部分以外の廃棄された羽毛を回収し、再利用できるまで何年もかけて開発したサスティナブルで上品さもある日本のダウン素材を使用 カラー···ブラウン

