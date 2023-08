他商品はこちら→#UsedHitoe

古着屋 hitoe です。

コメント無しの即購入歓迎です!!

◆フォロー割引を実施中です☆

~フォロー登録してコメントするだけで~

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

2000円~3460円 150円割引

3500円〜4999円 200円割引

5000円~9999円 300円割引

10000円~14999円 400円割引

15000円~ 19999円 500円割引

とさせていただいております。

また、2点のまとめ買いで

合計から300円割引させていただきます。

3点で500円割引させていただきます。

値下げ交渉も気軽に御連絡ください

◆商品説明

大人気のメジャーリーグ

カブス刺繍ロゴ

ゲームシャツ

ユニフォーム

ビッグTシャツ、ビッグシルエット

男女共に◎

ユニセックス

◆ブランド

マジェスティック

◆カラー

ブルー

青色

◆サイズ

表記見えないですがジャパンサイズXL〜2XLくらい

下記を参考におねがいします。

↓↓↓

肩幅約cm

身幅約cm

着丈約cm

袖丈約cm

自分に合ったサイズ感を お調べの上

必ず採寸の【数値】を基準にお選びくださいませ。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。

◆コンディション

目立った傷ヨゴレなし。

念のためですが、神経質な方はご遠慮くださいませ。

◆古着感をご理解頂ける方のみお願い致します。

写真の色合いは携帯機種等により見え方が少し

変わる場合がございます。

◆出品時に確認しておりますが、

細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。

H

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マジェスティック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

