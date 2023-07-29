2022セール Jamaica – Jamaica / Live LP 和物 邦楽

堀尾哲二、東儀裕子、水上登司子、安部治、中山靖子、山上忠則、後藤有三、森島達雄、竹上勲からなる京都のファンクバンドJamaicaが、ライブハウス「サーカスサーカス」と「バーボンハウス」で行ったライブ録音盤。洗練されたファンクダンサーD1「Happy Emotions」、ブラジリアンフュージョンC1「Fire」、トロピカルなA3「Honey Sugar Pie」など、メジャーデビューしても不思議でない実力を感じることができる自主制作盤!!

同梱で800円引 MONO NO AWARE /かけがえのないもの

ゲートフォールド2LP。

King Gnu - Ceremony レコード 2LP キングヌー セレモニー



矢沢永吉 キャロル レコード12枚セット YD0623-1

中古盤ですが、小傷もなくかなりコンディションはいいと思います。音にも影響はありません。

矢沢永吉 LP5枚set☆

歌詞カードに少しシミがあります。

美盤／山下達郎 SPACY／レア 初回半透明帯／マト11

状態は写真をご参考下さい。

KANDYTOWN LAST ALBUM 2LP アナログ レコード



ZARD 負けないで カセットテープ

らくらくメルカリ便での発送です。

ザハイロウズザクロマニヨンズアナログレコードLPバームクーヘンロブスター

発送後、追跡出来ないことご了承下さい。

ディスコ国内盤6枚Roy Ayers Dells Minnie Riperton



バルザック 丸尾末広 バックドロップ・トートバッグ 完全一点モノ

この機会に是非どうぞ！

ROSSO BIRD LP アナログレコード

よろしくお願い申し上げます。

デッドレスマス/8インチソノシート



the HIATUS ✴︎ ANOMALY LP レコード

#和物 #和レゲエ #citypops #funkmusic #indipendent #band #music

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

堀尾哲二、東儀裕子、水上登司子、安部治、中山靖子、山上忠則、後藤有三、森島達雄、竹上勲からなる京都のファンクバンドJamaicaが、ライブハウス「サーカスサーカス」と「バーボンハウス」で行ったライブ録音盤。洗練されたファンクダンサーD1「Happy Emotions」、ブラジリアンフュージョンC1「Fire」、トロピカルなA3「Honey Sugar Pie」など、メジャーデビューしても不思議でない実力を感じることができる自主制作盤!!ゲートフォールド2LP。中古盤ですが、小傷もなくかなりコンディションはいいと思います。音にも影響はありません。歌詞カードに少しシミがあります。状態は写真をご参考下さい。らくらくメルカリ便での発送です。発送後、追跡出来ないことご了承下さい。この機会に是非どうぞ！よろしくお願い申し上げます。#和物 #和レゲエ #citypops #funkmusic #indipendent #band #music

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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