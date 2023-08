2022セール Jamaica – Jamaica / Live LP 和物 邦楽

堀尾哲二、東儀裕子、水上登司子、安部治、中山靖子、山上忠則、後藤有三、森島達雄、竹上勲からなる京都のファンクバンドJamaicaが、ライブハウス「サーカスサーカス」と「バーボンハウス」で行ったライブ録音盤。洗練されたファンクダンサーD1「Happy Emotions」、ブラジリアンフュージョンC1「Fire」、トロピカルなA3「Honey Sugar Pie」など、メジャーデビューしても不思議でない実力を感じることができる自主制作盤!!

ゲートフォールド2LP。

#和物 #和レゲエ #citypops #funkmusic #indipendent #band #music

