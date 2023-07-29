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2022セール Jamaica – Jamaica / Live LP 和物 邦楽

商品の説明

堀尾哲二、東儀裕子、水上登司子、安部治、中山靖子、山上忠則、後藤有三、森島達雄、竹上勲からなる京都のファンクバンドJamaicaが、ライブハウス「サーカスサーカス」と「バーボンハウス」で行ったライブ録音盤。洗練されたファンクダンサーD1「Happy Emotions」、ブラジリアンフュージョンC1「Fire」、トロピカルなA3「Honey Sugar Pie」など、メジャーデビューしても不思議でない実力を感じることができる自主制作盤!!
同梱で800円引　MONO NO AWARE /かけがえのないもの
ゲートフォールド2LP。
King Gnu - Ceremony レコード 2LP キングヌー セレモニー

矢沢永吉　キャロル　レコード12枚セット　YD0623-1
中古盤ですが、小傷もなくかなりコンディションはいいと思います。音にも影響はありません。
矢沢永吉　LP5枚set☆
歌詞カードに少しシミがあります。
美盤／山下達郎 SPACY／レア 初回半透明帯／マト11
状態は写真をご参考下さい。
KANDYTOWN LAST ALBUM 2LP アナログ　レコード

ZARD　負けないで　カセットテープ
らくらくメルカリ便での発送です。
ザハイロウズザクロマニヨンズアナログレコードLPバームクーヘンロブスター
発送後、追跡出来ないことご了承下さい。
ディスコ国内盤6枚Roy Ayers Dells Minnie Riperton

バルザック 丸尾末広 バックドロップ・トートバッグ 完全一点モノ
この機会に是非どうぞ！
ROSSO BIRD LP アナログレコード
よろしくお願い申し上げます。
デッドレスマス/8インチソノシート

the HIATUS ✴︎ ANOMALY LP レコード
#和物 #和レゲエ #citypops #funkmusic #indipendent #band #music

須田景凪　Billow アナログレコード　ボカロP バルーン

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商品の状態未使用に近い

激レア!Homecomings『Sale of Broken…』 LP レコード

希少　ぼくの銀河鉄道　吉田美奈子/星めぐりの歌　ゴールドラッシュ　佐藤允彦

Pushim Say Greetings! 2LP 激レア 未使用

希少レコード2枚組 スチャダラパー 5th Wheel 2 The Coach
堀尾哲二、東儀裕子、水上登司子、安部治、中山靖子、山上忠則、後藤有三、森島達雄、竹上勲からなる京都のファンクバンドJamaicaが、ライブハウス「サーカスサーカス」と「バーボンハウス」で行ったライブ録音盤。洗練されたファンクダンサーD1「Happy Emotions」、ブラジリアンフュージョンC1「Fire」、トロピカルなA3「Honey Sugar Pie」など、メジャーデビューしても不思議でない実力を感じることができる自主制作盤!!ゲートフォールド2LP。中古盤ですが、小傷もなくかなりコンディションはいいと思います。音にも影響はありません。歌詞カードに少しシミがあります。状態は写真をご参考下さい。らくらくメルカリ便での発送です。発送後、追跡出来ないことご了承下さい。この機会に是非どうぞ！よろしくお願い申し上げます。#和物 #和レゲエ #citypops #funkmusic #indipendent #band #music

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2022セール Jamaica – Jamaica / Live LP 和物 邦楽

48分钟前

2022セール Jamaica – Jamaica / Live LP 和物 邦楽

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