【超目玉】 送料無料！ NIKE JORDAN ZOOM 92 PSG パリサンジェルマン スニーカー

箱あり
NIKE TENNIS CLASSIC SP/COLETTO
1回着用。
① NIKE airjordan1 mid エアジョーダン1 ミッド
27.5cm アディダス アディマティック ブライトイエロー Adimatic
自宅保管ですので、完品ではありませんが、
NIKE AJ1 ダークマリーナブルー 28.5cm ジョーダン1
大切に保管しているつもりです。
UNIONxNIKE AirJordan2 Rattan
返品、返金はお受け付け出来ませんので、
【Maison Margiela Reebok】スニーカー『25.5』ブラック
ご承諾下さい。
アディダス サンバ samba No.158
【状態良】ジュゼッペザノッティ #41 RU80075
ご覧頂き気に入って下さった方、
CONVERSE CT70 LOW 新品未使用
よろしくお願い致します。
【新品】ニューバランスM920GWK US10 Made in England
NIKE SB DUNK LOW ドジャース
ナイキ supreme jordan レブロン
NIKE DUNK LOW PANDA ダンク パンダ 27.0cm
カイリー ヤニス ジョーダン コービー
新品 NIKE エアマックス1 トラヴィス・スコット "カクタス ゴールド
ケビン デュラント
限定！NIKE air max 90 UNDEFEATED 26cm Green
なども出品しています。
COVERSE CT70 HI ダークソバ ブラウン
商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
新品未使用 アディダス オリジナルス シーユーレイター OG
エアフォース1 ブロンクスオリジン
Nike Air Max 1 "Crepe"
国内正規品 アディダス スーパースター ブラック EG4959 28.5cm
箱あり1回着用。自宅保管ですので、完品ではありませんが、大切に保管しているつもりです。返品、返金はお受け付け出来ませんので、ご承諾下さい。ご覧頂き気に入って下さった方、よろしくお願い致します。ナイキ supreme jordan レブロンカイリー ヤニス ジョーダン コービーケビン デュラントなども出品しています。
商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり