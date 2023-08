【異素材コンビの遊び心を楽しむ】

個性的と思いきや、着れば馴染む不思議な包容力。

フロントボタンが中心より少しずれて配されている唯一無二のデザインで、スタイリングを少しだけ個性的に演出。

袖と襟はリブで仕上げ、シワ加工が施されたヴィンテージ感のあるシャツ生地との異素材コンビが目を引きます。

生地は撥水加工が施されており、少しの雨なら弾いてくれる優れもの。

オーバーサイズなのでボタンを開いて着れば、ライトアウターとしても着用できます。

サイドの裾の仕上げを丸くカッティングすることで、メンズライクなアイテムの中にほんのりと優しさを加えました。

背中にボックスプリーツをいれることで、横から見てもふわっと広がる美しいシルエットに。

ベージュは、穏やかに過ごしたい一日にぴったり。

ネイビーは、エッジィなスパイスが欲しい方に。

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:なし

生地の厚さ:普通

フィット感:ややゆったり

サイズ着丈

(後中心)

バスト寸法ウエスト寸法裾周り

(直線)

肩幅

(後肩幅直線)

袖丈袖ワタリ袖口周り首周り

Free67.5125ー13054.555.54521ー

表地:綿100%

リブ部分:綿60%/ポリエステル40%

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

