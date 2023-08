最安値 C909新品未使用アウトレット品エレガントでロココ調なダイニングチェア　完成品 一般

こちらは 未使用アウトレット品 です。

〇MAGIS Chair First チェア ファースト スタッキング

下記注意分をよく読んでいただいてからご購入ください。

■装飾や曲線がちりばめられた優雅なダイニングチェア。

■高級素材マホガニーを贅沢に使用。

■手彫りの装飾が優雅な雰囲気。

■エレガントなジャガードの張地がロココ調イメージ。

■座面と背もたれはふっくらとしたウレタン入りで座り心地抜群。

■アウトレット品になりますので、開梱の際の小キズや汚れなどがある場合があります。

詳しくはプロフィールに記載していますので、ご確認下さい。

※木材の接合部?にうっすらヒビがありました。深くヒビが入っているようではないので、通常使用には問題なさそうです。

※フレームの一部にスレて塗装が剥げている部分がありました。

サイズ

幅51×奥行61×高さ96cm

座面までの高さ:46cm

材質

本体:天然木マホガニー〔ラッカー塗装〕

張地:ポリエステル100%

中材:ウレタンフォーム

完成品

発送は、佐川急便さんです。こちらは同梱不可商品です。

※平日発送を基本とし土曜日、日曜日、祝日の発送は行っておりません。

※送料込での価格ですが、西日本寄りであれば送料分値引きさせていただきます。

※離島、沖縄、東北地方、北海道への発送は追加送料となります。事前にコメントにてお知らせください。知らせがない場合はキャンセルとなります。

猫脚プリンセスシリーズ ダイニングチェア ロココ アンティーク調 猫脚 マホガニー ロココ調 ホワイト 白 アンティーク インテリア おしゃれ ダイニング 椅子 ヨーロピアン

アンティーク調 猫脚シリーズ〔D〕送料無料 姫 ロココ ロココ調 マホガニー ホワイト 白 アンティーク おしゃれ 椅子

特徴...完成品

テイスト...洋風

主な素材...木

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

