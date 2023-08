ブルー ストーンウォッシュド ヘビーコットン ジャージー

オレンジ “25 Gucci Eschatology Blind for Love 1921” プリント

スリーブにコントラスト ストライプ

クルーネック

オーバーサイズフィット

100% コットン

メイド・イン・イタリー

2022年の春頃、都内のグッチ店舗にて購入しました。

着用する機会のないまま、夏が終わってしまったので、出品致します。

Mサイズ表記ですが、リラックスフィットのため、日本のL~XLサイズと思って下さい。青と紺の中間のような色です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

