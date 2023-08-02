【国内正規総代理店アイテム】 【新品未使用】ポールスミス　ツイストネックレス　箱無し　専用中 ネックレス

Paul Smith の大人気デザインのネックレスです。

希少 オールド 特大コンチョ ターコイズコンチョ シルバー



SJX ゴールドグリッターネックレスK18

【 MULTI STRIPE SPIN NECKLACE 】

ロンワンズ クレーンベルM

Paul Smithロゴと マルチカラーストライプ をあしらった ツイストデザイン のネックレス。

tady&king 特大 フェザー セット

カーブ に沿って カラーストライプ を差し込んだ、ポール・スミスらしいデザイン。

【新品未使用】 HOWARD NELSON ハワードネルソン STERLING

鮮やかな マルチカラー が胸元にさりげない遊び心を プラス します。

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トラビィスワーカー スピードクロスペンダント

【 サイズ 】

SYMPATHY OF SOUL エスオーエスエフピー SOS fp 蹄鉄 馬蹄

チェーン ：45cm～50cm

エルメス リマ GM ネックレス シルバー 激レア ヴィンテージ 正規品

トップ ：2.2cm × 0.5cm

Needles pendant silver925



ティファニー パロマピカソ スター ロングネックレス Ag925

【 素材 】

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ホイッスル ネックレス ヴィトンカップ

チェーン : 真鍮

期間限定価格 レア BLW ビルウォールレザー ネックレス チェーンセット

トップ : 真鍮 ・ エポキシ樹脂

ARIZONA FREEDOM ペンダント トップ



シルバー925 アクセサリートップ

※展示品の為、チェーンに僅かなくすみ、本体に極小の傷が数カ所御座います。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Paul Smith の大人気デザインのネックレスです。【 MULTI STRIPE SPIN NECKLACE 】Paul Smithロゴと マルチカラーストライプ をあしらった ツイストデザイン のネックレス。カーブ に沿って カラーストライプ を差し込んだ、ポール・スミスらしいデザイン。鮮やかな マルチカラー が胸元にさりげない遊び心を プラス します。【 サイズ 】チェーン ：45cm～50cmトップ ：2.2cm × 0.5cm【 素材 】チェーン : 真鍮トップ : 真鍮 ・ エポキシ樹脂※展示品の為、チェーンに僅かなくすみ、本体に極小の傷が数カ所御座います。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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