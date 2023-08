【最安値挑戦！】 バーバリーロンドン BURBERRY ノバチェックシャツ半袖 メンズM 刺繍ロゴ シャツ

数ある中から《古着屋Retro Unpeu》をご覧頂き

極美品 エッリコフォルミコラ シャツ 41 ガンクラブチェック グレー×ネイビー

誠にありがとうございます☺︎

︎︎︎︎☑︎アイテム

ベージュ

身幅 : 57.5

※多少の誤差はご了承ください。

目立った傷や汚れなし。美品。

生地:コットン100%

⚠️できるだけコンパクトに梱包しますので、

折れジワなどはご了承くださいませ。

⚠️あくまで古着ですので、完璧を求められる方のご購入

はお控え下さい。

︎︎︎︎︎︎☑︎取り扱いブランド

adidas , NIKE , New Balance , LACOSTE , Carhartt , NERDY ,THE NORTH FACE , Burberry , Ralph Lauren etc.

よろしければ他の商品も覗いてみてください✅

#古着屋RetroUnpeu

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

