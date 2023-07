新版 L'or Balloon Sleeve Dress ロングワンピース

タグ付き新品

Eaphi multi way mermaid one-piece

2021AWの初販で作られた生地のものになります。人気で即完売でした。着用する機会がなくなったため出品いたします。

アイテム詳細

厚みのあるリブ生地をふんだんに使用した袖部分の構築的なデザインと、身体のラインに沿ったタイトな身ごろのデザインとのギャップが特徴のワンピース。

デイリー使いはもちろん、オケージョンシーンにも幅広くご利用いただけます。

透け感:なし

裏地:あり

伸縮性:若干あり

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

洗濯方法 : 手洗い可※ドライクリーニング推奨

サイズ詳細

Freeサイズ

着丈:115.0cm

肩巾:34.5cm

バスト:85.0cm

ウエスト:70.5cm

裾まわり:78.0cm

袖丈:53.0cm

袖巾:34.5cm

袖口:25.0cm

#l_or

#楫真梨子

#ロル

#かじまり

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ノーブル 商品の状態 新品、未使用

