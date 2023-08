印象のデザイン Canyon Strive CF 9.0 Race Team B L size 自転車本体

Canyon Strive CF 9.0 Race Team Bike

Model Year2017

Enduro / All-Mountain

27.5" (650b)

Carbon Fiber

Frame Material Details2400g including Shapeshifter and internal cable routing

Rear Travel

High: 135mm

Low: 160mm

Rear ShockRockShox Monarch Plus RC3

ForkDVO diamond 160mm

Head Tube DiameterTapered

HeadsetAcros

HandlebarRenthal Fat Bar, carbon, 31.8mm

StemRenthal Apex

GripsErgon GE10 Slim

BrakesSRAM Guide Ultimate with 200mm front/180mm rear

Brake LeversSRAM Guide Ultimate

Drivetrain

ShiftersSRAM X01 Eagle

Rear DerailleurSRAM X01 Eagle, 12s

ISCG Tabs

ChainguideMRP V3 S3

CranksSRAM X01 Eagle, carbon

Chainrings34 t

Bottom BracketSRAM GXP

ChainSRAM X01 Eagle

Cassette SRAM XG-1295 Eagle, 10 x 50 tooth

RimsMavic Deemax Pro

HubsMavic

SpokesZicral, bladed, straight pull

TiresFront: Mavic Claw Pro, 2.4

Rear: Mavic Quest Pro XL, 2.35"

SaddleErgon SME3 Pro Carbon

SeatpostRockShox Reverb Stealth B1

Seatpost 30.9mm

Rear Dropout / Hub Dimensions142mm x 12mm

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

