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【本物保証】 【美品】CHANEL サングラス　真珠ココマーク　ケース付き サングラス/メガネ

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【美品】値下げ　CHANEL サングラス真珠ココマークケース付き
Maison Margiela Gentle Monster MM004

ルイヴィトン サングラス
海外で購入しました。
新品　激レア　パールつき　シャネルサングラス
真珠の中にココマークが可愛い。
メガネケース　ルイヴィトン

CＨＡＮE L5321-A.c1237/51.135
写真5枚目→マークに傷があります。
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【美品】値下げ　CHANEL サングラス真珠ココマークケース付き海外で購入しました。真珠の中にココマークが可愛い。写真5枚目→マークに傷があります。（その為安く出品）それ以外は綺麗です。数回使用しました。中古品にご理解ある方の購入お願い致します。質問等ありましたらお気軽に^_^カラー···ブラック素材···プラスチック

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【本物保証】 【美品】CHANEL サングラス　真珠ココマーク　ケース付き サングラス/メガネ

58分钟前

【本物保証】 【美品】CHANEL サングラス　真珠ココマーク　ケース付き サングラス/メガネ

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