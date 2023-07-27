【本物保証】 【美品】CHANEL サングラス　真珠ココマーク　ケース付き サングラス/メガネ

【美品】値下げ CHANEL サングラス真珠ココマークケース付き
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ルイヴィトン サングラス
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メガネケース ルイヴィトン
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【美品】値下げ CHANEL サングラス真珠ココマークケース付き海外で購入しました。真珠の中にココマークが可愛い。写真5枚目→マークに傷があります。（その為安く出品）それ以外は綺麗です。数回使用しました。中古品にご理解ある方の購入お願い致します。質問等ありましたらお気軽に^_^カラー···ブラック素材···プラスチック