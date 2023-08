ご覧いただきありがとうございますᙏ̤̫͚ *.˚

ご購入前には必ずプロフィールのご確認をお願い致します。

kate spadeのロングワンピースです。

クローバー柄が全体に散りばめられた華やかな一着。

奥行きのあるアイレットデザインが大人可愛い雰囲気です。

ふんわりとしたお袖で二の腕をカバーし、Vネックがお顔周りをすっきりと見せてくれます。

やや高めに設定されたウエスト切替やベルト、肩部分のフリル、スカートのシルエットや裾部分のレース装飾など、細部にまでこだわりが感じられる特別なワンピースです。

夏のお出かけや旅行にもオススメのアイテムです✽.。.:*・゜

◆アイテム

kate spade NEW YORK ケイトスペードニューヨーク spade clover eyelet dress スペード クローバー アイレット ドレス ワンピース ロング丈 マキシ丈 コットン 綿 オレンジ 花柄 フラワー 春夏 お出かけ 海 プール リゾート 旅行 デイリー

◆サイズ 4(M〜Lサイズ相当)

必ず下記平置き実寸でご確認下さい

肩幅 約33.5cm

身幅 約47cm

袖丈 約33cm

ウエスト 約38cm

総丈 約131cm

※着画はお断り致します。

◆状態

☆美品☆

目立った傷や汚れなく、まだまだご着用いただけると思います。

※素人検品の為、多少の見落としはご容赦下さい。

※美品でも、保管による小傷や汚れ・シワ等がついてしまう場合があります。

ご了承いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。

◆カラー

オレンジ系

◆素材

コットン 100%

◆裏地

あり

◆購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション

◆配送について

コンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただきます。畳みジワ等はご容赦下さい。

※メルカリ便による匿名配送です。

※素人検品の為見落としがある可能性も含めたお値段となりますので、ご了承下さい。

※撮影用の小物類は付属しませんのでご注意下さい。

✴︎✴︎気になる点がございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせくださいませ✴︎✴︎

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

