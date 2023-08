CHARM OF LIFE のチューブトップです。

レースとパールのビスチェ♢パーティー 式 S

一目惚れして購入しましたが、子供が小さい為、着る機会がなく出品いたします。

cygne フロントボタンビスチェ

一度も着用しておりません。

チューブトップベアトップCHARM OF LIFE チューブトップ ベアトップ



レースとパールのビスチェ♢パーティー 式 S

グレンチェックで形もよく素敵です。

cygne フロントボタンビスチェ



チューブトップベアトップCHARM OF LIFE チューブトップ ベアトップ

カラー グレンチェック

レースとパールのビスチェ♢パーティー 式 S

サイズ、フリーサイズ

cygne フロントボタンビスチェ

定価15000円くらいでした。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

CHARM OF LIFE のチューブトップです。一目惚れして購入しましたが、子供が小さい為、着る機会がなく出品いたします。一度も着用しておりません。グレンチェックで形もよく素敵です。カラー グレンチェックサイズ、フリーサイズ定価15000円くらいでした。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

チューブトップベアトップCHARM OF LIFE チューブトップ ベアトップレースとパールのビスチェ♢パーティー 式 Scygne フロントボタンビスチェチューブトップベアトップCHARM OF LIFE チューブトップ ベアトップ