沢山の商品の中から手を止めて頂き

ありがとうございます♡"

商品➰ DEGNERライダースーツ

状態➰2~3度の仕様のみなので

綺麗だと思います。

※走行中 フードのパタつきが気になり

後ろにホックを付けました。

写真をご確認ください。

サイズ➰画像で ご確認くださいませ

※あくまでも中古品であることを

ご理解下さいますよう

お願い致します。

※自宅保管でしたので神経質方の

ご購入は お控え下さいませ。

※ご質問などがあれば

コメント欄にて承ります。

宜しくお願い致します(*ˊᵕˋ*)

#デグナー

#ライダースーツ

#ライダー

#バイク

#革ジャン

#フード

#黒

#ジャンパー

#ダブルライダース

♥︎︎∗︎*゜♥︎︎∗︎*゜♥︎︎∗︎*゜♥︎︎∗︎*゜♥︎︎∗︎*゜♥︎︎∗︎*゜沢山の商品の中から手を止めて頂きありがとうございます♡" 商品➰ DEGNERライダースーツ状態➰2~3度の仕様のみなので 綺麗だと思います。 ※走行中 フードのパタつきが気になり 後ろにホックを付けました。 写真をご確認ください。サイズ➰画像で ご確認くださいませ※あくまでも中古品であることを ご理解下さいますよう お願い致します。※自宅保管でしたので神経質方の ご購入は お控え下さいませ。※ご質問などがあれば コメント欄にて承ります。宜しくお願い致します(*ˊᵕˋ*)#デグナー#ライダースーツ#ライダー#バイク#革ジャン#フード#黒#ジャンパー#ダブルライダース

