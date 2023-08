海外並行輸入正規品 仮面ライダービルド桐生戦兎着用衣装ボーダーニット※限定価格 ニット/セーター

即購入OKです。

6月24日までの限定価格となります。

目立った傷や汚れはありません。

毛玉感なく比較的に綺麗な状態です。

中古品にご理解の上ご購入ください。

本編や平ジェネfinalにて着用されています。

また、映画公開の宣伝でアメトーク出演時にも着用されています。

[サイズ採寸]

着丈67cm肩幅45cm身幅52cm

値下げ不可、取り置き不可。

