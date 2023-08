◯商品詳細◯

【ブランド】 Akta Getskinn アクタゲットスキン

【アイテム】 レザーピーコート

【カラー】 ブラウン

【サイズ】 表記なし

【実寸サイズ】 着丈約80cm 肩幅約50cm 身幅約57cm 袖丈約65cm

【コンディション】

こちらの商品は 【D】ランクです

【SS】 新品、展示品、デッドストック

【S】ほぼ新品。美品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良い品

【B】使用感あり、目立つダメージや大きな汚れなし

【C】使用感、部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり使用は可能

【商品状態詳細】 ボタンが1箇所取れています。ですが、リペア可能です。袖口スレ

【購入店舗】 千葉県内中古ブランド店

【商品説明】 40年代の超名作、Akta Getskinnからレザーコートになります。

即購入可

質問等ございましたらコメントよろしくお願いいたします。

偽物と判明した場合、商品購入後返品返金対保証します。

謹んで速やかにご対応させていただきます。

管理番号 B-119534000

↓他にも出品しております!

#buyology

#AktaGetskinn #アクタゲットスキン #レザーコート #ピーコート #40s

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

