★期間限定お値下げ中

近日中に元のお値段に戻します。

ヴラスブラムvlas Blommeのワンピースです。

表が紫色で中が紺色になっています。

チラ見えした際にステキかと。

しっかりした生地です。

秋から春にかけての着用がおすすめです。

中にワンピースやスカートを重ねて着用しようと思っていましたが、着用する機会がなく、新品未使用のお品になります。

機会があれば着用しようかとも思っていますので、大幅なお値下げはありません。

表記サイズ F

身幅 50

着丈 104

麻100%

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

なるべく早い発送を心がけておりますが、

仕事の都合ですぐに対応できない場合がございます。

また、小さくたたんでの発送になりますこと、

ご了承ください。

45rpm

Kapital

パラスパレス

パドカレ

ヤエカ

ネストローブ

ヴェリテクール

vlas blomme

トリココムデギャルソン

ichi

ナチュリラ

リンネル

ジャーナルスタンダードラックス

ジャーナルスタンダードレサージュ

プランテーション

季節感···春、夏、秋

カラー···パープル

柄・デザイン···無地

カラー···パープル

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ネストローブ 商品の状態 新品、未使用

