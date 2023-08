かわいい新作 DRIES VAN NOTEN ドリスヴァンノッテン デニム パンツ ボトムス デニム/ジーンズ

<商品説明>

DRIES VAN NOTEN ドリス ヴァン ノッテン 2014AW アーカイブ ボンテージ デニムパンツ ジーンズです。

14AW同シーズンのジップボンバージャケットを ASAP Rocky エイサップ・ロッキーが着用した事でも人気シーズンのアーカイヴ コレクション。

ボンテージデザインで現代ストリートにピッタリな一本です。

海外サイト GRAILED で$600 約8万円程で出品されております。

(株)セットゥユイットゥの内タグ付き国内正規品です。

お好きな方はこの機会に是非。

<色> BLACK ブラック 黒系

(色について、お使いの環境によって差があります。)

<素材> 100% COTTON

<サイズ> 30

<実寸>(平置きにて外寸を測定しています。若干の誤差が生じてしまう場合がございます。)

ウエスト:37.5cm×2

股上:25.5cm

股下:77cm

裾幅:16.5cm

<商品状態>

中古品 VINTAGE ヴィンテージ ビンテージ 古着 廃盤 付属品無し

本製品は10年近く前のアーカイブですので、皺や擦れ、色褪せ等の使用感、ダメージが見受けられます。(画像参照)ポケットや裾の淵のダメージ感は元々のデザインとなります。古着、中古品慣れされている方でしたらまだまだお使い頂けます。

細かい点を気にされる方はご遠慮下さいませ。

※商品状態は主観です。細かい汚れや傷の見落としがある場合もございます。神経質な方、完璧な物を求める方は購入をお控え下さい。

※ご購入前に

プロフィール欄にお取引の際の注意事項等を明記しておりますのでご覧頂きご納得の上、お取引の程宜しくお願い致します。

他の出品商品はこちら↓

#Myn商品一覧

↑こちらのハッシュタグをタップすると画面下「この検索条件を保存する」を押して頂けますと便利です。

<商品説明>DRIES VAN NOTEN ドリス ヴァン ノッテン 2014AW アーカイブ ボンテージ デニムパンツ ジーンズです。14AW同シーズンのジップボンバージャケットを ASAP Rocky エイサップ・ロッキーが着用した事でも人気シーズンのアーカイヴ コレクション。ボンテージデザインで現代ストリートにピッタリな一本です。海外サイト GRAILED で$600 約8万円程で出品されております。(株)セットゥユイットゥの内タグ付き国内正規品です。お好きな方はこの機会に是非。<色> BLACK ブラック 黒系(色について、お使いの環境によって差があります。)<素材> 100% COTTON<サイズ> 30<実寸>(平置きにて外寸を測定しています。若干の誤差が生じてしまう場合がございます。)ウエスト:37.5cm×2股上:25.5cm股下:77cm裾幅:16.5cm<商品状態> 中古品 VINTAGE ヴィンテージ ビンテージ 古着 廃盤 付属品無し本製品は10年近く前のアーカイブですので、皺や擦れ、色褪せ等の使用感、ダメージが見受けられます。(画像参照)ポケットや裾の淵のダメージ感は元々のデザインとなります。古着、中古品慣れされている方でしたらまだまだお使い頂けます。細かい点を気にされる方はご遠慮下さいませ。※商品状態は主観です。細かい汚れや傷の見落としがある場合もございます。神経質な方、完璧な物を求める方は購入をお控え下さい。※ご購入前にプロフィール欄にお取引の際の注意事項等を明記しておりますのでご覧頂きご納得の上、お取引の程宜しくお願い致します。他の出品商品はこちら↓#Myn商品一覧↑こちらのハッシュタグをタップすると画面下「この検索条件を保存する」を押して頂けますと便利です。

