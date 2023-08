最新のデザイン 2PM　ラントレ　ジュノ⑸ K-POP/アジア

ご覧いただきありがとうございます

リノ ラキドロ

2PM

ジュノ

JUNHO (From 2PM)

FAN-CON -Before Midnight-

ランダムトレーディングカード

合計9枚

※トレカが入っていた袋は付きません

まとめて防水

段ボール補強

*硬質ケース補強希望の場合+¥100

他の2PM関連はこちら» #みん_2PM

海外製品のため初期より細かなスレがみられる場合があります

美品をお求めの方・神経質な方はご遠慮ください

よろしくお願い致します

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

