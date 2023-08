高評価の贈り物 ジャンプフェスタ∬黒子のバスケ ポストカード付きミニクリアファイル クリアファイル

キャンペーン用出品

購入者がいない場合は7/4迄で取り下げや次のキャンペーンの際の出し直しとさせて頂く場合がございます。

(条件/上限満たした場合、早期有り)

ジャンプフェスタ2016 限定

黒子のバスケ

トレーディング ミニクリアファイル ポストカード付き

(おやすみシーツ柄)

シークレット含む 全9種

コンプリートセット

・赤司 征十郎

・黒子 テツヤ

・火神 大我

・黄瀬 涼太

・笠松 幸男

・緑間 真太郎

・高尾 和成

・青峰 大輝

・紫原 敦

確認の為開封済・未使用

初期キズ等ある場合がございます。

状態にこだわりの強い方はご購入をご遠慮下さい。

折曲・水濡対策をしてメルカリ便にて発送致します。

◎バラ売り不可

◎手数料がある為、値下げ不可

◎プロフィール・商品ページをご確認頂き、記載内容をご理解・ご了承頂けたうえで、ご質問・ご変更・ご要望等なければそのまま購入okです。

◎ご質問がありましたらお気軽にコメント下さい。

JF ジャンフェス

黒バス

赤司征十郎 黒子テツヤ 火神大我 黄瀬涼太 笠松幸男 緑間真太郎

高尾和成 青峰大輝 紫原敦

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

キャンペーン用出品購入者がいない場合は7/4迄で取り下げや次のキャンペーンの際の出し直しとさせて頂く場合がございます。(条件/上限満たした場合、早期有り)ジャンプフェスタ2016 限定黒子のバスケトレーディング ミニクリアファイル ポストカード付き(おやすみシーツ柄)シークレット含む 全9種 コンプリートセット・赤司 征十郎・黒子 テツヤ・火神 大我・黄瀬 涼太・笠松 幸男・緑間 真太郎・高尾 和成・青峰 大輝・紫原 敦確認の為開封済・未使用初期キズ等ある場合がございます。状態にこだわりの強い方はご購入をご遠慮下さい。折曲・水濡対策をしてメルカリ便にて発送致します。◎バラ売り不可◎手数料がある為、値下げ不可◎プロフィール・商品ページをご確認頂き、記載内容をご理解・ご了承頂けたうえで、ご質問・ご変更・ご要望等なければそのまま購入okです。◎ご質問がありましたらお気軽にコメント下さい。JF ジャンフェス黒バス赤司征十郎 黒子テツヤ 火神大我 黄瀬涼太 笠松幸男 緑間真太郎高尾和成 青峰大輝 紫原敦

ジャンプフェスタ∬黒子のバスケ ポストカード付きミニクリアファイル