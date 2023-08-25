上品 人気作家★森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》★黒茶碗 陶芸

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商品の説明
森岡成好さんの土味・窯変の出た焼けの良い黒茶碗になります。
♦中国陶磁 慎徳堂製 茶器 美術品 工芸品 コレクション 骨董品 アンティーク
。
茶道具 絵刷毛目酒瓶
大体の大きさは、高さ：約９ｃｍ、径：約１２ｃｍ程度になります。
時代 黄伊羅保茶碗 「閑居」 裏千家十五代 鵬雲斎花押 ｍ104
備前焼 老龍鱗 八十翁鶯谷庄米造 経筒花生 時代箱付 V R5379
【MORIOKA SHIGEYOSHI PROFILE】
e780 古伊万里 蕎麦猪口 5客 染付 そば猪口
1948年 奈良県五條市に生まれる
宋時代 哥窯 貫耳瓶 双耳花瓶 珍品 陶芸 骨董品
1974年 和歌山県かつらぎ町天野に築窯
備前焼 人間国宝 花入 華入 茶道具 灰釉 アンティーク備前焼 共箱 共布 １客
1974年 種子島を訪れ南蛮焼締と出会う
【大きい古い瓶】大壺古壺甕かめ/古い壺/古い瓶☆店舗の飾りに！
★71年に唐津から移住した中里隆氏が住む種子島を訪ね、仕事を手伝う機会に恵まれた。
谷口祥八 黒釉 茶盃 黒楽茶碗
1974年 沖縄の窯場を訪ねる
初期伊万里 窯跡 磁器 江戸時代 発掘 出土 骨董 古美術
1975年 北米、中米で土器を学ぶ
中国 大清康煕年製 青花 山水文盤 大皿 飾皿 C 3487A
1976年 韓国の窯場を訪れる。以後十数回訪韓
三代徳田八十吉 徳利、ぐい呑セット
1977年 東南アジアの窯場を訪ねる。以後十数回
山茶碗 付高台 平安末期〜室町時代
1978年 台湾、沖縄の窯場を訪れる
李朝 鉄絵 草文 丸壷 D R3998
1981年 個展（東京・南青山グリーンギャラリー?97年）
万年青鉢 蘭鉢 金彩色絵『龍虎闘図』植木鉢三つ足高12cm 錦鉢東洋蘭 古典園芸
1981年 個展（ニューヨーク、アーロン・フェイバーギャラリー）
円左エ門 染錦南蛮人図 角瓶 花瓶 南蛮人 有田焼 円左エ門窯
1981年 ニューヨーク近代美術館パーマネントコレクション（大壺）
巨匠 鈴木五郎 黄瀬戸 蕨文様 徳利
1982年 インドネシアで土器を学ぶ
水指 釉裏紅花紋 一位窯 田中一晃 氏作 共箱入
1982・83年 インド、スリランカの窯場を訪ねる
瑞豊 茶碗 利休 四百年忌 和敬清寂 抹茶碗 茶道具 新品 未使用 です。
2001年 個展（ニューヨーク、コネチカット）
備前焼 壷 【重さ 4.6kg 】厚可
2010年 石垣島に工房と鉄砲窯を築く
【随心堂】彩窯連山 貞松善次作花瓶 壺 花生け 一輪挿し 共箱 時代物 E49
2012年 石垣島で初窯
デパート購入後未使用 北大路魯山人 木乃葉 平向 皿 5枚組 共箱 二重箱
京焼 清水保孝作 掛分亀遊文 花入 扁壷 共箱 C R4061
注意事項
電気轆轤 電気ろくろ 696 らくらく２型 陶芸
作品のみになります。
ビスクドール可愛らしい双子女の子RealSeeleyBody USAボディ作品賞
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
煎茶道具 三浦竹軒作 赤絵金彩 松竹梅文 巾筒 共布共箱 V R5625
桃山～江戸初期 朝鮮唐津茶碗 盃 古箱 箱書 茶道具
古美術◆蔵から謎のかなり古そうな雰囲気のある釉薬の垂れてる皿が出て来ました。
未使用 京焼・清水焼 抹茶碗 鶴松竹梅 桜谷造 桜谷窯 金彩 共箱付き お茶会
市川光春 秀逸作 色鍋島 蝶文 大花瓶 高29cm【鍋島焼 祥山 光山】
湯呑み茶碗 唐草模様
t-h1412 佐々木松楽 赤楽茶碗 銘常磐 高橋悦道書付 共箱共布 茶道具
朱泥急須 唐物 孟臣製 唐詩 清時代
未使用 抹茶 茶碗 古 天目 抹茶椀 茶道具 陶器
森岡成好さんの土味・窯変の出た焼けの良い黒茶碗になります。。大体の大きさは、高さ：約９ｃｍ、径：約１２ｃｍ程度になります。【MORIOKA SHIGEYOSHI PROFILE】1948年 奈良県五條市に生まれる1974年 和歌山県かつらぎ町天野に築窯1974年 種子島を訪れ南蛮焼締と出会う★71年に唐津から移住した中里隆氏が住む種子島を訪ね、仕事を手伝う機会に恵まれた。1974年 沖縄の窯場を訪ねる1975年 北米、中米で土器を学ぶ1976年 韓国の窯場を訪れる。以後十数回訪韓1977年 東南アジアの窯場を訪ねる。以後十数回1978年 台湾、沖縄の窯場を訪れる1981年 個展（東京・南青山グリーンギャラリー?97年）1981年 個展（ニューヨーク、アーロン・フェイバーギャラリー）1981年 ニューヨーク近代美術館パーマネントコレクション（大壺）1982年 インドネシアで土器を学ぶ1982・83年 インド、スリランカの窯場を訪ねる2001年 個展（ニューヨーク、コネチカット）2010年 石垣島に工房と鉄砲窯を築く2012年 石垣島で初窯注意事項作品のみになります。
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
上品 人気作家★森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》★黒茶碗 陶芸
375
2分钟前
上品 人気作家★森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》★黒茶碗 陶芸
¥
13,420
¥
11,407
(税込) 送料込み
13
13
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美術品
陶芸
人気作家★森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》★黒茶碗
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出品者
f55046b
488
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上品 人気作家★森岡成好《種子島焼・小山冨士夫・中里隆》★黒茶碗 陶芸
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