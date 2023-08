◇即購入OK!!

Huf x Nike SB Dunk Low OG QS New York”

◇購入・コメント前にプロフ必読お願い致しますm(_ _)m

!!まとめ割引できます!!

《mamutasu》で検索して頂けますと、一覧が見れます。

多数出品しておりますので、宜しければご覧下さい\(・ω・`)

#mamutasu

↓↓商品説明↓↓

メゾンマルタンマルジェラ

REPLICA

style description:Men s sports shoes

Originally:Lambskin and calf-spoit

provenance:austria

period:70s

メンズ、皮スニーカー

アッパーに麻を使用しており、

ペンキ加工が施されております。

SIZE:43/約28㎝

COLOR:ベージュ

【状態】

・薄汚れ

・多少の使用感がありますが、特に目立つダメージや汚れはありません。

中古衣料品、中古天然革製品などの風合いにご理解いただける方のみご購入ください。

MK230427-K15

mamutasu

0630

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

