激安大特価！ JKSPD様　セット購入専用 グレー　パンツ　Sサイズ　vqfit その他

●●即購入可能。早いもの勝ちです●●

●vanquish fitness複数出品してます。 まとめ買いの方割費しますのでコメント下さい。●

◼︎商品説明◼︎

定価約8,000円

vanquish fitness ヴァンキッシュフィットネス

BETTER THAN YESTERDAY RELAXED FIT SWEATPANTS

カラー···グレー Sサイズ

公式サイトより購入しました。

二回のみ着用です。

写真のモデルは身長183cmでMサイズ着用です。

◼︎注意事項◼︎

写真に写らない傷もある場合もございます。

あくまで中古品ですのでご理解の上、ご購入下さい。

基本的にはお支払い頂いてから48時間以内に発送しておりますが、私のユーザー名に記載している日にちは発送ができませんのでご了承下さい。

vanquish fitness

darc sport DARCSPORT

cronos CRONOS

LYFT lyft

XENO xeno

パワーハウスジム

ヒーロージム MARS

ジムシャーク GYM SHARK

y-4 core CORE

GENT FACELESS

ぷろたん PROISM

A-NERZY

JED NORTH LVFT ALPHA

ボディビル フィジーク クラシック スポーツ 筋トレ

健康 ジャージ adidas NIKE

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

