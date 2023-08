モナド観光シリーズ第3弾としてリリース。

love psychedelico レコード the greatest hits

1984年に沖縄で制作 された16mm同名映画のサントラ。

笠井紀美子 Perigo A Noite

70年代から実験を繰り返してきたエキゾチック・ミュージック。

アナログ盤 椎名林檎/無罪モラトリアム LP 180g重量盤 新品未開封レコード

モナド観光音楽シリーズ

希少LPレコード:SPEED BODY & SOUL



ひろきひろ様専用 4枚セット大瀧詠一ナイアガラ NIAGARA

盤面:M

BIM The Beam レコード アナログ盤

ジャケット:EX 帯なし 日本盤

【見本盤】 山下達郎 レッツ・ダンス・ベイビー / ボンバー



スピッツ 見っけ LP アナログ 新品 spitz

S 未開封(シールド)

【激レアデモテープ】THE WRETCHED Too Fast To Die

M 新品に近い状態。

【新品】池玲子 / 恍惚の世界

EX 良好の部類。

レコード3枚セット

VG 良好より少し劣る状態。

1986オメガトライブ デビュープロモーションパンフとLPレコード2枚超激レア‼️

VG* 劣る状態。

渡辺香津美(KATSUMIWATANABE) のレコード商品一覧

G スリキズ多め。目立つ不良箇所有り。

東京事変 初回限定アナログレコード 全種



椎名林檎 アナログ盤4種セット

長期間コレクションしていたものです。

EP 金子マリ&バックスバニー - あるとき / 夕焼けの詩

中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

新品 完全生産限定盤レコード〔 藤井風 Love All Serve All 〕



サンハウス アナログレコード「有頂天・仁輪加・ドライブ・POISON」4枚セット

※今のところ値下げは考えておりません。ご了承ください。

纐纈歩美/アナログ30㎝LPレコード『レインボー・テイルズ』限定盤



初回生産限定盤レコード〔 坂本龍一 - 12 〕/ YMO



邦楽 レコード 竹内まりや 山下達郎 大滝詠一 荒井由実 シティポップ

戸川純

激レア!坂本慎太郎『幻とのつきあい方』レコード LP ゆらゆら帝国

りりィ

水森亜土 / SUKI SUKI SONG E.P. 新品未開封

嘉手刈林昌

椎名林檎 無罪モラトリアム 初回生産限定盤アナログ盤 2LP 180g重量盤

照屋林助

ルパン三世/『カリオストロの城』アナログ30㎝LPレコード

高橋ユキヒロ

スピッツ とげまる LP レコード

高橋幸宏

DJ BOBO JAMES/HARD TO THE CORE LP

YMO

布袋寅泰 Guitarhythm Ⅱ

イエローマジックオーケストラ

iri レコード アルバム groove it

坂本龍一

Nujabes、Fat Jon / Samurai Champloo

細野晴臣

【美品】星野源 アナログ盤レコード 初期作品3枚セット

和モノ

沢田研二 カセットテープ ジュリーロックンツアー’78

オリジナル盤

山中千尋/Madrigal(マドリガル)(新品未開封商品/限定盤)

レコード

激レア!新品!Lamp『八月の詩情』ランプ限定 アナログ シティーポップ

レア盤

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

モナド観光シリーズ第3弾としてリリース。1984年に沖縄で制作 された16mm同名映画のサントラ。70年代から実験を繰り返してきたエキゾチック・ミュージック。モナド観光音楽シリーズ盤面:Mジャケット:EX 帯なし 日本盤 S 未開封(シールド) M 新品に近い状態。 EX 良好の部類。 VG 良好より少し劣る状態。 VG* 劣る状態。 G スリキズ多め。目立つ不良箇所有り。長期間コレクションしていたものです。中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。 ※今のところ値下げは考えておりません。ご了承ください。戸川純りりィ嘉手刈林昌照屋林助高橋ユキヒロ高橋幸宏YMOイエローマジックオーケストラ坂本龍一細野晴臣和モノオリジナル盤レコードレア盤

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品・未開封 原田知世 I could be free LPレコードYMO/SEALED 特別編集盤 4枚組LPレコード海援隊 倭人伝君の名は 天気の子 (クリア・ヴァイナル仕様/2枚組/重量盤レコード)climb the mind ほぞ レコード 限定カラー竹内まりや/プラスティック・ラブ