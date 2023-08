シャネルブティックで購入

CHANEL【シャネル】

纏うだけで女性らしい知的な雰囲気を

演出してくれるツイードジャケット

CHANELらしいさが満載のツイードで

中でも人気の高いブラック×ホワイトのバイカラー

インナーにブラウスを合わせれば綺麗めに

Tシャツとカジュアルダウンにと

着回しの効く便利ジャケットです

ボタンは珍しい水滴加工でおしゃれなアクセント

きちんと感がありながら締め付け感がなく

着心地の良いラインで大人のエレガンスを作る作品です

・Made in France

・ブラック、ホワイト

・CHANEL Paris ロゴボタン水滴デザイン

:前3 袖1x2=計5

・ポケット2

・裾シルバーチェーン

・肩パッド

・70% Wool, 30% Polyamide;

カメリアCCマークのジャガード織シルク総裏地

95% Silk, 5% Spandex

F42 (ジャケット素材と同じブローチ付き)【即発】

着用回数少なめ とても綺麗な状態 難なし

表地&裏地:

シミ、ツレ、変色、穴→ なし

CCボタン→ 緩みなし・紛失なし

F42:B96 W86 肩42 袖56 丈63

日本サイズとシャネルサイズは正確に対応してないので

メルカリのサイズカテゴリは仮のサイズとし

必ず洋服実寸を参考に

【注意】

実物写真がお届けのお品

ハンガー・アクセサリー・カメリアブローチなどは付属なし

出品リスト

#kokojapan

メインでシャネルジャケット コート

スーツ ワンピース カーディガンを出品中

ヴィンテージ 新品など色々

以下シャネル

コットン・ダークネイビー・ブークレ 40

高級感 ラムスキン・レザー・ラビットファ

ウール・アルパカ・チェックワンピース 36 38

超美品 ウール ツイード ロング カーディガン コート

スーツ 冠婚葬祭 ブラック・ジャケット&スカート ワンピース F40

コートグレー・シェブロン・ダブル ジャケット34 36

ネイビーダブルカーディガン 36

グレー・パープル・ツイード コートF36

ブラック・シルク・ミンクファー・ワンピース・ドレス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シャネルブティックで購入100%正規品ですのでご安心を東京麻布 より1〜2日程度で発送CHANEL【シャネル】纏うだけで女性らしい知的な雰囲気を演出してくれるツイードジャケットCHANELらしいさが満載のツイードで中でも人気の高いブラック×ホワイトのバイカラーインナーにブラウスを合わせれば綺麗めにTシャツとカジュアルダウンにと着回しの効く便利ジャケットですボタンは珍しい水滴加工でおしゃれなアクセントきちんと感がありながら締め付け感がなく着心地の良いラインで大人のエレガンスを作る作品です・Made in France・ブラック、ホワイト・CHANEL Paris ロゴボタン水滴デザイン :前3 袖1x2=計5・ポケット2・裾シルバーチェーン・肩パッド・70% Wool, 30% Polyamide;カメリアCCマークのジャガード織シルク総裏地95% Silk, 5% SpandexF42 (ジャケット素材と同じブローチ付き)【即発】着用回数少なめ とても綺麗な状態 難なし表地&裏地:シミ、ツレ、変色、穴→ なしCCボタン→ 緩みなし・紛失なしF42:B96 W86 肩42 袖56 丈63日本サイズとシャネルサイズは正確に対応してないのでメルカリのサイズカテゴリは仮のサイズとし必ず洋服実寸を参考に【注意】実物写真がお届けのお品ハンガー・アクセサリー・カメリアブローチなどは付属なし出品リスト#kokojapanメインでシャネルジャケット コート スーツ ワンピース カーディガンを出品中ヴィンテージ 新品など色々以下シャネル送料込 大人気ツイード・ジャケット セレブモデル愛用コットン・ダークネイビー・ブークレ 40高級感 ラムスキン・レザー・ラビットファウール・アルパカ・チェックワンピース 36 38超美品 ウール ツイード ロング カーディガン コートスーツ 冠婚葬祭 ブラック・ジャケット&スカート ワンピース F40 コートグレー・シェブロン・ダブル ジャケット34 36ネイビーダブルカーディガン 36グレー・パープル・ツイード コートF36ブラック・シルク・ミンクファー・ワンピース・ドレスもおまとめ割引中

